السفارة الليبية في أوكرانيا تؤكد إخراج سجين ليبي وتعيده إلى ليبيا 

أخبارليبيا24

أكدت السفارة الليبية في أوكرانيا إخراج ونقل مواطن ليبي من السجن في أوكرانيا، والعودة به إلى ليبيا.

وأضافت السفارة الليبية في أوكرانيا أنه تم ترحيل المواطن حاتم احميده باكير عبر المنفذ الحدودي مع بولندا بسلام بموجب الاتفاقية الموقعة.

وأشارت السفارة إلى أنه بهذا تم قفل ملف آخر ليبي مسجون بعد أن تم التعاطي معه لفترة طويلة حتى تاريخه.

وأوضحت السفارة أن عملية ترحيل السجين تمت بالتعاون مع اللجنة المكلفة بتأمين عودة الليبيين، وبدعم من الجالية في أوكرانيا.