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بسبب متأخرات تجاوزت 10 سنوات.. اعتصام لأصحاب فنادق أمام السفارة الليبية بالأردن غدا الأربعاء

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وكالة عمون الأردنية إن أصحاب الفنادق في الأردن ممن لديهم مستحقات مالية على الدولة الليبية سيخرجون في وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام السفارة الليبية في العاصمة عمان.

وذكرت الوكالة الأردنية أن أصحاب الفنادق أعلنوا استئناف احتجاجاتهم إزاء ما وصفوه بالمماطلة بصرف مستحقاتهم من الجانب الليبي، والتي تعود إلى عام 2011.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن الديون المتراكمة على ليبيا لصالح المستشفيات والفنادق الأردنية تبلغ 200 مليون دولار.

يذكر أن الدولة الليبية قامت بإيفاد الجرحى الليبيين لـ41 دولة، منذ اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 للعلاج.

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السفارة الليبية بالأردن

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صحيفة الساعة 24

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