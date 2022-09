ليبيا – أكد رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة العقيد خالد الضلعة وجود قرابة 180 حاوية تحتوي على إطارات ومحرّكات مستعملة تمّ التحفّظ عليها بالميناء خلال عام 2022.

الضلعة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أن التحفّظ على الحاويات سببه مخالفتها لقرار وزير الاقتصاد رقم 359 لعام 2021، ولدواعي المصلحة العامّة وحماية المواطنين من هذه السّلع المستهلكة.

وأوضح الضلعة أن مثل هذه السّلع تفتقد لمعايير السّلامة وتهدّد حياة الكثير من المواطنين وتعدّ السّبب الرّئيسي في العديد من الحوادث المروريّة.

Shares

The post رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة: تحفظنا على 180 حاوية تحتوي على إطارات ومحرّكات مستعملة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية