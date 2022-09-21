ديوان المحاسبة: الأوقاف أبرمت عقدًا بقيمة 700 ألف دينار لشراء الزي العربي 

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ذكر ديوان المحاسبة أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قامت بإبرام عقد بقيمة 700 ألف دينار من أجل شراء الزي العربي.

وأوضح الديوان في تقريره لسنة 2021 أن توقيع العقد تم بتاريخ 2022 / 1 / 15 م مع شركـة الثوب الراقي لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجليدية ذات المسؤولية المحدودة مجموعة (أبو ظهير).

وأكد ديوان المحاسبة، عدم إرفاق ما يفيد وجود مطالبات بالكميات من الإدارات المختصـة من حيث العدد والصنف، وكذلك عدم وجود ما يفيد إجراء مفاضـلة واختيار أفضـل العروض قبل التعاقد من قبل لجنة المشتريات.

وأشار الديوان إلى أن هذا الإجراء يأتي بالمخالفة لنص المادة (10) من لائحة العقود الإدارية والتي نصت على الحالات التي يجوز بها التعاقد بطريقة التكليف المباشر من المادة (68) من لائحة العقود الإدارية بشأن إجراءات التعاقد.