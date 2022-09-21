باشاغا يعد بـ«خطة» قريباً لتحقيق السلام في ليبيا

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب الليبي، إنه سيعلن قريبا عن خطة «تركز على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في ليبيا، وتضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة».

وأوضح باشاغا، الذي استقبله أعيان وحكماء مدينة بنغازي (شرق) لدى عودته من تركيا، أن هذه الخطة تأتي «عقب اجتماعات مطولة ومثمرة عقدها مع دول صديقة وشقيقة»، وقال في تغريدات عبر حسابه على «تويتر» إنها «أبدت إيجابية واستعدادا للتعاون والعمل المشترك». وتعهد بالنهوض بليبيا «على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي، الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية». فيما أكد علي القطراني، نائب باشاغا، في تصريحات له أمس أن حكومة الاستقرار «مستمرة في عملها إلى حين السيطرة على كامل التراب الليبي».

في المقابل، تعهدت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بـ«الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس، أو تقويض الجهود الأمنية في العاصمة طرابلس»، مشيرة إلى اعتداء نفذته مجموعة بالأسلحة الثقيلة، فجر أمس، على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق العاملة بتمركز جسر الفروسية بطريق المطار، ما أسفر عن إصابة عضو من الشرطة وترويع المواطنين. وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إن عناصر القوة تصدت للهجوم، وضبطت أحد المهاجمين وآليتين استخدمتا في الهجوم، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جهته، جدد المشير خليفة، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، دعوته للشعب لـ«يثور على عبدة الكراسي والمال الحرام»، معتبراً أن الجيش «في كامل جاهزيته لحماية الشعب وقواه الوطنية والمدنية الحية». وقال في كلمة ألقاها مساء أول من أمس في مدينة غات (جنوب): «لم يبق لدينا خيار إلا الانتفاضة والثورة على هذا الواقع المزري»، داعيا من وصفها بالقوى المدنية إلى «جمع شتاتها وتقدم الصفوف لاستعادة الوطن وكرامته، واستعادة مكانة ليبيا». ومعتبرا أنه «حان دور الشعب ليقود معركة التغيير للخروج من النفق المظلم، ولا مجال للتراخي وإضاعة الوقت في انتظار المعجزات… لأن معركة بناء الدولة ينبغي أن يخوضها الشعب بنفسه لحماية جيشه بأسلوب سلمي منظم». كما أوضح حفتر أن «معركة الشعب والجيش ضد مؤسسات التآمر على الوطن والفاسدين والمنافقين هي معركة تحرير شامل ضد الفساد والعبث السياسي، ولا بد من خوضها شعبا وجيشا».

في سياق ذلك، حث المشير حفتر الشعب الليبي على تحمل مسؤولية التغيير، باعتباره «سيد السلطات ومصدرها، وصانع الحاضر والمستقبل»، مؤكدا أنه «من حق الليبيين التمتع بخيرات بلادهم دون تمييز، والبدء في البناء والتقدم بتكاتف الجهود»، وحذر من تعرض البلاد للمخاطر والتهديدات، قائلا: «همنا هو الوطن، والبحث عن مخرج يقودنا لبر الأمان»، وطالب بطي «هذه المرحلة القاسية بكل مآسيها للم شمل الليبيين، وتحقيق المصالحة».

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع لقاء عقده مجلس الدولة، مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع وفد من الجنوب الليبي، بحث خلاله تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية في الجنوب، وضمان استمرارها في إطار مؤسسات الدولة.

من جهة ثانية، تابع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مساء أول من أمس، أسباب تأخر عودة العمل بمطار طرابلس الدولي، بعد زوال أسباب التأخير خلال اجتماع عقده مع الشركة الإيطالية المنفذة، وذلك بحضور السفير الإيطالي ووزيري المواصلات والداخلية ورئيس أركان قواته ورئيس مصلحة المطارات. وشدد الدبيبة، وفقا لبيان وزعته حكومته أمس، على ضرورة الانتهاء من إزالة الألغام، وتفعيل مديرية أمن مطار طرابلس التابعة لوزارة الداخلية، كما أصدر تعليماته لوزارة المواصلات بوضع جدول زمني واضح لحل هذا الأمر وإزالة العوائق الأساسية.