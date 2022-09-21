الرقابة على الأغذية: إحباط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة من تركيا

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب كبدة مجمدة محظور استيرادها بموجب قرار صادر من وزير الاقتصاد والتجارة، مشيرًا إلى أن الشحنة عثر عليها بحاويتين سعة 40 قدم قادمة من تركيا..

وأكد المركز في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن الشحنة جرى توقيفها عقب عمليات تفتيش دقيقة للحاويتين من قبل رجال الجمارك لأنها «تفتقر لشروط السلامة الصحية»، بالإضافة إلى تزوير المستندات الخاصة بالشحنة

كما أوضح المركز أن مستندات الشحنة كانت تشير إلى أنها شحنة من «الدجاج المجمد» لكن «أثناء عملية الكشف تبين أن مقدمة الحاوية تحتوي على دجاج مجمد للتمويه وبمؤخرة الحاوية عُثر على كمية كبيرة من الكبدة المجمدة المحظور استيرادها بموجب قرار وزير الاقتصاد...