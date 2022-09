معلقًا على زيارة المشير حفتر إلى غات.. عبد العزيز: يريد إرسال رسالة لكل الدول أنه بامكانه التحرك خارج الرجمة

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن خليفة حفتر (القائد العام للقوات المُسلحة) يريد إرسال رسالة للجزائر وكل الدول أنه بامكانه التحرك خارج الرجمة وفي المناطق الفارغة.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: إن ليبيا لن ترى الخير في ظل وجود عقيلة صالح وخليفة حفتر متكفلين فيها، وما دام لن يكف أهل برقة عن دعم هذه الشخصيتين.

ووصف المجتمع الدولي بأنه “مصيبة” حلت على ليبيا، فقد سلب السفراء من الليبيين قراراهم من خلال اتفاق الصخيرات، وإلا ما الذي جعل عقيلة يتفرعن بهذه الطريقة، حتى خالد المشري لا يستطيع أخذ موقف من البرلمان؛ لأنه عندما يخرج من مجلس الدولة سينتهى.

وأكد أن القضاء على عقيلة ومجلس النواب سيبدأ من القضاء على مجلس الدولة والمشري والعكس وعلى الأحرار ومؤسسات المجتمع المدني فهم هذا الأمر.

حفتر المحرم الإرهابي يتكلم من غات وهو يريد إرسال رسالة للجزائر وكل الدول أني أستطيع التحرك خارج الرجمة ويتحرك في المناطق الفارغة، لكن طرابلس صقع عليه، رجال ليبيا من كل المناطق أعطوه كفًا لن ينساه، زيارته وتحركاته لا تعني شيئًا.

طرابلس هي ليبيا وليبيا هي طرابلس وهذا متفق عليه وما يهمني لمن ما زال يعول على المجرم المتمرد ويعتقد أنه بعقد الصفقات معه سيحكم ليبيا، اليوم قال في غات إنه لا يمكن السيطرة على ليبيا إلا بالبندقية، ونحن نتكلم عن الديمقراطية ولا نريد حربًا واقتتالًا وما زال هناك سنداسه يعولون على الاتفاق معه ومجاراته أو يضحكون عليه ويعملون معه كسياسة وأنه أمر واقع، اليوم يقول إنه لا حل إلا البندقية، ما رأيكم؟ لو الكلام الذي قاله المجرم قاله الشيخ الغرياني أو الدبيبة ونوري بوسهمين لن تنقلب فقط صفحات الفيس بوك.

اليوم لا يوجد أحد تكلم وقال كيف ندعو للانتخابات؟ الحرب لها رجالها المعروفون وأخرج منه الموضوع، ومن يصفق له لن ينفعكم كل شيء مدسوس ومن قام بأمر سيبقى له ومن سرق وقتل، هذه رسالة للجميع ومن يستقبل حفتر، هذا لن ينفع، والقذافي كان حاكمها كلها ومن يعطس في غات تقريره في باب العزيزية. هذا “تاريخ معفن” يكتب بتلاعب عقيلة وآخر ابتكاراته أنه سيوزع النفط على العائلات.

ليبيا لن ترى خير ما دام عقيلة وحفتر متكفلان فيها وما دام لن يكف أهل برقة عن دعم الشخصيتين وبكل ثقة ليبيا لن ترى خيرًا.

المصيبة التي حلت على ليبيا مما يسمى المجتمع الدولي والسفراء سلبوا من الليبيين قراراهم باتفاق الصخيرات، وإلا ما الذي جعل عقيلة يتفرعن بهذه الطريقة؟ حتى مجلس الدولة نقول لهم استقيلوا لكن رئاسة مجلس الدولة المشري مكرش بيده وأسنانه؛ لأنه لما يخرج من مجلس الدولة يكون انتهى، البرلمان لولا مسايرة خالد المشري له والمداد في عمره لأنه يعرف أن انتهاء البرلمان انتهاء مجلس الدولة. القضاء على عقيلة ومجلس النواب سيبدأ من القضاء على مجلس الدولة والمشري والعكس. على الأحرار ومؤسسات المجتمع المدني أن يفهمو هذا، أعلم أن هناك أعضاء في مجلس الدولة لهم سنتان لم يدخلوا ليبيا وأعلم أن هناك مستقيلين.

قرار إيفاد أسر الشهداء الإنسان يخجل منه، سمعت أنه ألغي هذا القرار، ما حدث أمر معيب وأحيي الدبيبة لأنه أوقفه ولا أكتفي بإيقاف القرار بل بفتح تحقيق.

