وكالة نوفا: الدبيبة يجتمع مع مسؤولين إيطاليين لمناقشة مشروع مطار طرابلس

الوطن| رصد

قالت وكالة نوفا الإيطالية إنّ رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، قد ترأس اجتماعا شارك فيه سفير إيطاليا في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” ومندوبون إيطاليون آخرون، وذلك لمناقشة مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي.

ونقلت الوكالة -عن مصادر لم تسمها- أن الاجتماع حضرَه أيضا أعضاء آخرون من الحكومة، من بينهم وزير الاتصالات محمد الشهابي ووزير الداخلية بدر الدين التومي، وكذلك رئيس الأركان محمد حداد وعدد من المسؤولين، وذلك في مكتب الدبيبة.

يُشار إلى أن مطار طرابلس مغلق منذ صيف 2014 بعد أن دمرته الاشتباكات المسلحة التي جرت في محيطه، ويأتي مشروع إعادة الإعمار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 80 مليون يورو، بهدف بناء محطتين، واحدة محلية والأخرى دولية، كاملة مع جميع مرافق المطار للسماح بافتتاح هذا المطار.