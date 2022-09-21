بوريل: لا يمكن اختراع آليات جديدة كل أسبوع للتعامل مع الملف الليبي

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل “، إن عدم إجراء الانتخابات في ليبيا سببه الانقسامات الداخلية في البلاد ودعم دول مختلفة للأطراف المحلية.

كما أوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي في نيويورك وأضاف أنّ كل حكومة موجودة في ليبيا، تدعمها أطراف دولية مختلفة، وهذ يجعل العمل لحل الأزمة صعب في ظل هذه الظروف.

وأعرب بوريل أسفه لعدم إحراز تقدم في ملف الأزمة الليبية، مشيرا إلى انه لا يمكن اختراع آليات جديدة كل أسبوع للتعامل مع الملف الليبي، داعيا الأمم المتحدة إلى العمل بتنسيق أقوى مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.

وتابع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه من الصعب على الاتحاد الأوروبي مساعدة ليبيا وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي، وقال إنه لا يمكن أن يكون متفائلاً جداً حول الوضع في البلاد.