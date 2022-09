ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن التطلع للمستقبل ومعالجة الأوضاع الراهنة أجدى من محاكمة الماضي والدعوة للمصالحة الوطنية في بلد حتى المقاصة مغلقة فيه على مصارف إقليمه الثاني، بحسب قولها.

بوقعيقيص أشارت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن إلهاء الناس في محاكم إستثنائية واستنزاف خزينة الدولة المنهكة في تعويضات تأخذ في الاعتبار التضخم هي مسألة غير منطقية الآن.

وأضافت: “وأما جملة الانتهاكات الجلية بعد 2011 والتي لم يطمس الزمن معالمها وشواهدها فمنظومة التشريعات النافذة كفيلة بها وكذلك مؤسسة القضاء، خصوصًا أن المحاكمات الجنائية أحد الأهداف المنشودة، ومن وجهة نظري هذا الهدف يتعارض مع مفهوم العدالة الانتقالية، هذا بمناسبة قانون إصلاح ذات البين المطروح للنقاش”.

Shares

The post بوقعيقيص: التطلع للمستقبل ومعالجة الأوضاع الراهنة أجدى من محاكمة الماضي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية