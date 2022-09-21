ديوان المحاسبة: الدبيبة خالف قانون علاقات العمل ولائحته التنظيمية

الوطن|رصد

أعلن ديوان المحاسبة في تقرير نشره اليوم أن مجلس وزراء حكومة الدبيبة قد خالف قانون علاقات العمل ولائحته التنظيمية لعدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد

وكشف التقرير عن تجاوزت مصروفات مجلس وزراء حكومة الدبيبة خلال سنة 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة مؤكدا بأن الحكومة المنتهية لم يرفق كشوفات تحليلية ضمن فواتير إيجار الطائرات على الأبواب الثاني والخامس توضح المصروفات الإضافية التي تمت على خدمات الأرضية وغيرها.

ولفت التقرير إلى عدم تفعيل لجان العطاءات والاتجاه إلى التكليف المباشر يالمخالفة للائحة العقود الإدارية كاشفا عن استخدام حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة له وأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة.

وغاب دور المراجع الداخلي في القيام بالمهام المناطة به والاكتفاء بختم المراجعة على مستندات الصرف وكانت عمليات الجرد عبارة عن حصر للموجودات فقط دون مطابقة بين الأرصدة الدفترية الفعلية بحسب التقرير الصادر عن الديوان.