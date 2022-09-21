رغم إيقافه قرار إيفاد عائلات الشهداء للخارج.. وزير شؤون الدبيبة يوفد جميع أفراد عائلته للخارج

كشفت تقارير من جهات رسمية في الدولة إطلعت عليها “الساعة24” تفيد قيام عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، بإيفاد جميع أفراد عائلته للخارج.

ووفق تقرير لوزارة التعليم العالي يفيد بمنح شهرية لشقيقتة ” نورية جمعة عامر ” لاستكمال دراستها بدولة تركيا مقابل 2750 يورو.

كما اطلعت الساعة 24 على تقرير آخر يفيد بنقل شقيقه ” محمد جمعة عامر ” من وزارة الداخلية الي وزارة الخارجية ، وبنفس الدرجة الوظيفية .

وتقرير آخر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يفيد بتكليف شقيقه ” عامر جمعة عامر ” كملحق مالي بالقنصلية الليبية في دبي

يذكر أن “عادل جمعة” قرر في وقت سابق ، إيقاف قرار إيفاد عائلات الشهداء للخارج، وفقا لخطاب وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.