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رغم إيقافه قرار إيفاد عائلات الشهداء للخارج.. وزير شؤون الدبيبة يوفد جميع أفراد عائلته للخارج

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت تقارير من جهات رسمية في الدولة إطلعت عليها “الساعة24” تفيد قيام عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، بإيفاد جميع أفراد عائلته للخارج.

ووفق تقرير لوزارة التعليم العالي يفيد بمنح شهرية لشقيقتة  ” نورية جمعة عامر ” لاستكمال دراستها بدولة تركيا مقابل  2750 يورو.

كما اطلعت الساعة 24 على تقرير آخر يفيد بنقل شقيقه ” محمد جمعة عامر ” من وزارة الداخلية الي وزارة الخارجية ، وبنفس الدرجة الوظيفية .

وتقرير آخر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يفيد بتكليف شقيقه ” عامر جمعة عامر ” كملحق مالي بالقنصلية الليبية في دبي

يذكر أن “عادل جمعة”  قرر في وقت سابق ، إيقاف قرار إيفاد عائلات الشهداء للخارج، وفقا لخطاب وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.

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عادل جمعة وزير شؤون الدبيبة

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صحيفة الساعة 24

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