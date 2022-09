بحضور السفير الإيطالي.. نوفا: الدبيبة ترأس اجتماعًا لمناقشة مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس

ليبيا – ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا لمناقشة مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، ومندوبين إيطاليين آخرين.

مصادر صرحت لوكالة “نوفا” الإيطالية أن الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الحكومة بطرابلس، حضره أيضًا أعضاء آخرون من الحكومة، من بينهم وزير الاتصالات محمد الشهوبي، ووزير الداخلية بدر الدين التومي، وكذلك رئيس الأركان محمد الحداد، وعدد من المسؤولين.

