بوغدانوف: سفارتنا في ليبيا ستستأنف عملها في المستقبل القريب

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين أن السفارة الروسية في ليبيا ستستأنف عملها في المستقبل القريب، وأن سفيرًا جديدًا سيعين.

ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي صرح للصحفيين بحسب مانقلته قناة “روسيا اليوم” بأن روسيا تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، مشيرًا أيضًا إلى أن تعيين سفير روسي هناك سيعلن قريبًا.

وقال بوغدانوف للصحفيين بهذا الشأن: “أعتقد أن السفارة ستفتح في المستقبل القريب. الآن نحن بحاجة إلى حل مسائل تنظيمية، لأنه لا يوجد مكان للعمل في الوقت الحالي، ونحتاج إلى إيجاد فندق مؤقتًا”، مضيفًا: “في القريب ستعلمون عن تعيين السفير”.

