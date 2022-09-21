أجواء خريفية مع رطوبة عالية في معظم مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء خريفية مع رطوبة عالية وتراجع لدرجات الحرارة مع تكاثر السحب على معظم مناطق شمال ليبيا.

كما توقع المركز وفق نشرته الجوية الصادرة، اليوم الأربعاء، سقوط زخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تصحبها سحب رعدية خاصة مساء يوم الغد ويوم الجمعة.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29- 33)مْ على الساحل وما بين (33-36)مْ على الدواخل وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساع تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-39)مْ على (الخليج وسهل بنغازي) وما بين (30-34)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض يوم الغد.

وفي الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43)مْ وتسجل انخفاض يوم الجمعة على مناطق (الحمادة -غدامس والجفرة).

أما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-42)مْ.