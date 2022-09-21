مديرية أمن طرابلس تحذر السائقين من انتظار مركباتهم بطريق السكة

وجهت مديرية أمن طرابلس تنويها للسائقين بعدم ركن مركباتهم بشكل عشوائي على امتداد طريق السكة، والظهرة، وفندق الودان وجزيرة أبومشماشة؛ وذلك وفق بيان للمديرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأورد قسم الإعلام الأمني والتوثيق بالمديرية بيان ذكر فيه “ينوه مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس السائقين ابتدأ من يوم الاربعاء بعدم ركن مركباتهم بشكل عشوائي على امتداد طريق السكة، والظهرة باتجاه محطة حافلات،واتجاه فندق الودان، وشارع النصر باتجاه جزيرة أبومشماشة كمرحلة أولى.

وأوضح البيان أن قرار المنع جاء نظرا لما تسببه هذه ظاهرة من انعكاسات سلبية على الراكبين والراجلين ، ومن يخالف ذلك سوف تتخد ضده كافة الإجراءات القانونية.