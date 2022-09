حرشاوي: ضعف لجنة “5+5” العسكرية تعمق وبات أكثر وضوحًا مع بروز واحتدام الصراع على السلطة

ليبيا – قال الباحث في مؤسسة “غلوبال أنيشاتيف” جلال حرشاوي إن ضعف لجنة “5+5” العسكرية تعمق وبات أكثر وضوحًا مع بروز واحتدام الصراع على السلطة.

حرشاوي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أضاف: “المجموعات المسلحة في عموم ليبيا لم تلتفت يومًا لما يصدر عن تلك اللجنة من قرارات، وبالتالي لم يكن لها تأثير أو سلطة، لذا كان من المستبعد من البداية أن يكون لها دور، ولم تحاول التدخل في اشتباكات العاصمة طرابلس نهاية أغسطس الماضي”.

وتحفظ حرشاوي على ما يطرحه المدافعون عن أن اللجنة العسكرية حققت خطوات في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتابع حديثه: “اللجنة تعهدت منذ توقيع وقف إطلاق النار أكتوبر 2020 بترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، لكن ذلك لم يحدث لأسباب عدة، وربما يتم الاكتفاء فقط بترحيل بعض المرتزقة السوريين في الفترة المقبلة”.

حرشاوي رأى أن واشنطن تميل لتأييد عمل اللجنة العسكرية؛ لأنها تريد إعطاء انطباع بأن قطاع الأمن الليبي يتم إصلاحه ونشر الوهم بأن المرتزقة يرحلون.

