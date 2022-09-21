البيوضي: الدبيبة حوّل الفساد في ليبيا إلى “أسلوب إدارة”

الوطن|رصد

قال المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إنّ صدور تقرير ديوان المحاسبة قد “أماط اللثام عن حقائق مفزعة وبين لأي مدى تحول الفساد لأسلوب إدارة”.

وأشار البيوضي، في منشور على صفحته بفيسبوك، إلى أنّ ردّ فعل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة “يدعو للإشمئزاز، ودليل انفصال عن الواقع واعتقاد منه بأن الوهم والصريرات قد ينقذانه من هذا العبث”، مؤكّدًا أنّ “ما حاول تقديمه بأنه تحقيق وردود عن التقرير والمحاسبة أيضا يطاله شخصيا و بشكل مباشر، فكل ما حدث يقع تحت مسؤوليته ودليل على فشل إدارته للدولة” وفق تعبيره.

ودعا البيوضي الدبيبة إلى الإجابة عن المساءلات بشأن “الهدايا الفاخرة التي قدمها بأموالنا (نريد) أن نعرفهم بالإسم إن كانوا ليبيين أو أجانب”، وتابع: “أما رتله العفوي فيمكنه آن يضع قائمة بأسماء ملاك السيارات المدفوع ثمنها من أموالنا أيضًا”.

وأضاف: “في الدول التي تمتلك نخبة واعية تقود حملة منظمة لإسقاط مثل هذه الحكومات شعبيا وتحاكم كل أعضائها وتسترد أموال الأمة، أما نحن فسنبحث عن حكاية جديدة ونشتري الوهم والتآمر مرة أخرى”.

واختتم البيوضي منشوره بالقول: “الحل السلمي هو الانتخابات وإنهاء هذا العقد من النهب والافتراس والتفقير والفوضى والفساد، وإذا استمر التعنت فإن الانتفاض في وجوههم يجب أن يحدث عاجلا غير آجل”.