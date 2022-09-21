واشنطن تدعو إلى العمل مع باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا دون تأخير

أخبار ليبيا 24

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الحاجة الملحة للقادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون تأخير.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، التي تتواجد في نيويورك حاليًا لحضور اجتماعات أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الدبلوماسية الأمريكية وفق تغريدة السفارة الأمريكية عبر تويتر على ضرورة العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات.

من جانبها أكدت خارجية حكومة الوحدة أن اللقاء ناقش العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

ولفتت الخارجية إلى أن الدبلوماسية الأمريكية أكدت على دعم ومساندة الولايات المتحدة للموقف الدولي الداعم للانتخابات الوطنية كحل وحيد للأزمة السياسية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.