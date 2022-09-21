بعد توقف لأكثر من 8 سنوات.. “مصر للطيران” تستعد لافتتاح مكتبها في طرابلس

تستعد الشركة القابضة “مصر للطيران “، لافتتاح مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد توقف العمل به لمدة دامت لأكثر من 8 سنوات، كانت الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة إلى ليبيا متوقفة..

وتنهي مصر للطيران، تجهيزات مكتب مبيعات مصر للطيران في طرابلس، استعدادا لتشغيله خلال الفترة القليلة القادمة، على خلفية استقرار الأوضاع وعودة تشغيل مصر للطيران رحلاتها المنتظمة إلى مدينة بني غازي،.

وتولي مصر للطيران، اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها دولة ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا..

وتشغل مصر للطيران، نحو 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا بين مطار القاهرة الدولي ومطار بني غازي، على متن طائراتها من طراز بوينج B737-800، وتسير مصر للطيران بعض الرحلات الشارتر والرحلات الغير منتظمة حسب الطلب والتشغيل من مختلف المطارات المصرية إلى ليبيا، وتحديدًا من مطاري برج العرب وشرم الشيخ.