البخبخي: نثمن أي خطوة تسعى لإجهاض المشروع الانقلابي وتؤسس لجدار دون سقوط “معسكر الثورة”

ليبيا – قال الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي إنه للآن لا يوجد تقدم في اتجاه الانتخابات بقدر ما هو مزيد من العراقيل، فما زالت الانتخابات تعيش الاستعصاء السياسي والامتناع من الاقتراب من الانتخابات وإنجاز العملية الانتخابية، بل أضحت اليوم ورقة مساومة.

البخبخي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه هناك طرف لا يريد الخروج من المشهد وهو الطرف الانقلابي، لافتًا إلى أن هذه الأطراف تتقدم إزاء فشل مشروع الحكومة الموازية وخارطة الطريق، بالانتخابات كورقة ابتزاز.

وأردف: “المشهد ليس معقدًا بقدر ما هو رديء، رجال المحكمة العليا من أعلى رجال القضاء علمًا وحكمة وخبرة وتجربة أنضج، لما تفاجأ بهذه الشخوص وعلى هذا المستوى من الانحطاط والرداءة، نحن إزاء مشهد كئيب وكارثي لا نستطيع رفع اللائمة عن الشارع. نثمن أي خطوة تسعى لإجهاض الخطوات الانقلابية وتؤسس لجدار دون سقوط معسكر الثورة، المخرج استيعاب روح المسؤولية وأن الأطراف الوطنية لدينا لا بد من أن تلتحم وتخرج بمبادرات”.

واعتبر أن البلاد تعاني من ثغرة مخيفة ومرعبة اسمها خالد المشري، وهو ثغرة في الجدار الذي نريد أن نصنعه على رأس مؤسسة شديدة الأهمية تقدم نفسها على أنها تمثل الثورة والتشكيلات المسلحة ويجب التعامل مع الثغرة وكشفها.

وأكد على أن المراهنة على الشارع لا غبار عليه، لكن هناك عزوف من الشارع وحالة الإحباط وعدم تحقق المراد، بالرغم من أن هناك أدوات موجودة على الواقع من الممكن أن تلعب دورًا في بناء وصناعه وتدشين الجدار ككتلة مؤسسية داخل مجلس الدولة، والتي لعبت دورًا في أبطال التعديل الثاني عشر.

وفي الختام نوّه إلى أن الشارع لا ثقة له في النخب، ويراهم باحثين عن المكاسب والغنائم، مبينًا أن المصالح متضاربة لدى الأطراف الدولية، وهناك أطراف محددة داخل مجلس الأمن لديها مصلحة في صناعة الاستقرار ومن ثم صناعه الانتخابات.

