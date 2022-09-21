ديوان المحاسبة: صنع الله صدّر شحنات نفط خارج الموازنة بقيمة 16 مليار دينار

الوطن|رصد

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة أنّ الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد صدّر شحنات نفط خارج الموازنة العامة بـ16 مليار دينار.

وقال التقرير إنّ صنع الله صدّر الشحنات النفطية دون جباية إيراداتها، واستبدلها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار دون الإفصاح لوزارة المالية، وهو ما عدّه التقرير”انحرافًا جسيمًا بتصـرفات فردية تعد سلبًا لاختصـاصـات وسلطات وزارة المالية”.

وأضاف التقرير أنّ مؤسسة النفط في عهد صنع الله قامت بتأجيل تحصيل قيمة ضرائب وإتاوات على الشركات الأجنبية بقيمة 10.4 مليار دينار، وكان من المفترض أن تكون هذه الأموال ضـمن إيرادات العام 2021.