ديوان المحاسبة يرصد تجاوزات عدة في وزارة دفاع الدبيبة  

أخبار ليبيا 24

أكد ديوان المحاسبة أن إجمالي مصروفات وزارة الدفاع خلال عام 2021 بلغت 104,999 مليون دينار ليبي.

أوضح الديوان في تقريره 2021 أنه من خلال المراجعة تبين قيام الوزارة بإبرام عقد بشأن إيجار مسكن بمنطقة النوفليين بمبلغ 924 ألف دينار لوحظ بشأنه عدم بيان المستفيد والغرض الذي تم من أجله الإيجار.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بالصرف للإدارات والوحدات التابعة لها من الباب الثاني وتحميلها على البند دون إحالتها إلى تفويضات مصلحية.

ولفت التقرير إلى قيام الوزارة بصرف مبالغ في صورة مكافآت شهرية لأعضاء لجنة 5+5 والمستشارين خصما من بند أتعاب ومكافآت غير العاملين إضافة إلى عدم التزام اللجنة بتسوية الحوالات المالية الأخرى.

وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط المحددة بشأن الإيجار إضافة إلى صرف صكوك بأسماء الأشخاص المؤجرين التابعين للوزارة بدلا من إظهار الصك لمالك العقار.

وأكد ديوان المحاسبة أن إيرادات ليبيا عام 2021 تجاوزت 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار بفائض 19.7 مليار.