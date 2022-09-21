المستشار صالح يبحث تفعيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنغازي

العنوان-القبة

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع أعضاء الرابطة الوطنية للخدمة الاجتماعية والنفسية، عددا من القضايا الخاصة بالرابطة ومنها تفعيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بنغازي.

جاء ذلك خلال لقاء في مكتبه في مدينة القبة، والذي تطرق إلى سبل دعم المؤتمر العلمي الدولي الأول المزمع عقدهُ في الثاني من فبراير المقبل، الموافق لليوم العالمي للأخصائيين الاجتماعيين.

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ناقش الاجتماع مشاركة الخبراء والأخصائيين الاجتماعيين في مشروع المصالحة الوطنية، وإعادة بناء مقر الرابطة في مدينة بنغازي، الذي تعرض للدمار خلال الحرب على الإرهاب.