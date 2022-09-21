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الدرقاش: حفتر يريد أن يتخذ له عرشًا في ليبيا ولو من جماجم أهلها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أدعى مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني في مدينة مصراتة أن خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) يريد أن يتخذ له عرشًا في ليبيا ولو من جماجم أهلها، حسب تعبيره.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “حفتر يعيد في غات ما ردده في الكفرة، الحل السياسي وهم وسراب، ولا يمكن لأزمة ليبيا أن تنتهي سوى بالبندقية”.

وأضاف: “المشكلة أنه جرب من قبل وكلاها على طبالته ومع ذلك ما زال يريد التجربة مرة أخرى”.

الدرقاش ختم منشوره: “وفي سبيل ذلك لا يهم كم من الدماء ستسيل المهم أن يتخذ له في ليبيا عرشًا ولو من جماجم أهلها”.

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صحيفة المرصد الليبية

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