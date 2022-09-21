المنفي للمستشار الألماني: هذا الدور ستلعبه ليبيا حال استقرارها

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اللقاء أشاد المنفي بالتعاون المشترك بين ألمانيا و إفريقيا، من أجل المساهمة في دعم استقرار ليبيا، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

وتطرق المنفي إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا، حال استقرارها، في ملفات النفط والطاقة والبيئة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية، والمساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في إفريقيا.