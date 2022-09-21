شركة الحديد والصلب تنفي إجراء تعديلات جديدة في أسعار منتجاتها

نفت الشركة الليبية للحديد والصلب، ما تداولته أوساط مختلفة حول عزمها إجراء تعديلات أخرى في أسعار منتجاتها.

وخفضت الشركة أسعار منتجاتها في السوق المحلية بنسب من 15 إلى 20% خلال الفترة الماضية، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن أسعار منتجاتها أقل من نظيراتها في الأسوق، مشيرة إلى التقلبات الكثيرة التي شهدتها الأسواق العالمية للصلب في أسعار المواد الخام والحراريات ومواد التشغيل.

قرار خفض الأسعار

وفي 23 أغسطس الماضي، أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم 279 لسنة 2022 لتُخفض أسعار منتجاتها.

كما نص القرار على استمرار منح خصم 3% على الكميات المباعة من حديد التسليح والتي تصل إلى ألفي طن فما فوق، في كل مرة خلال مدة 45 يوما كحد أقص.