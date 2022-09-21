بحث استحداث هيئة الأسر المنتجة

العنوان-طرابلس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، إمكانية استحداث هيئة الأسر المنتجة، لما لهذه الأسر من أهمية بالغة في تحسين وضع الاقتصاد الليبي؛ باعتبارها موارد بشرية تسهم بشكل كبير في تعزيز قيمة المنتوجات المحلية.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، ناقش الحويج خلال اللقاء، آلية إصدار تراخيص للأسر المنتجة تتيح لهم العمل من منازلهم، مع إمكانية بيع وتصدير منتجاتهم ومواكبة سوق العمل.

وتناول اللقاء مدى إمكانية تمويل المشروعات الصغرى لتلك الأسر، من خلال التواصل مع المصارف، والاتفاق على معايير معينة، تضمن سلاسة تطبيق هذا القرار، والوصول لمرحلة التطبيق الفعلية.

وتطرق إلى مسألة التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة كهدف مشترك يسهم في الرفع من اقتصاد البلاد، وخفض نسب البطالة .