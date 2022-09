ليبيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مهتمة بتسوية عادلة ومستدامة في ليبيا وستواصل دعم سيادتها.

بوتين وفي كلمة له خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” قال: “روسيا مهتمة بحل الصراع الطويل في ليبيا، وتعول على استئناف العمل في جميع المجالات”.

