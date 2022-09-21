الأزمة الليبية على طاولة اجتماع آلية التعاون الثلاثي

الوطن|متابعة

تناول الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، أمس الثلاثاء، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصة في شرق وجنوب المتوسط، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

وشارك في الاجتماع، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيريه اليوناني “نيكوس دندياس” والقبرصي “إيوانيس كاسوليديس”.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فقد بحث الوزراء سبل تكثيف التشاور والتنسيق دعماً لاستقرار وأمن المنطقة، وتسليط الضوء على الجهود المصرية المستمرة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.

واتفق الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالمواقف إزاء هذه التطورات.