المحاسبة: 7.5 مليار دينار مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية خلال ٢٠٢١

اصدر ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك تقريره السنوي لعام ٢٠٢١، والذي كشف أن مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية قد بلغت 7.5 مليار دينار.

وبحسب التقرير فإن وزارة الدفاع قامت بإبرام عقد بشأن إيجار مسكن بمنطقة النوفليين بمبلغ 924 ألف دينار لوحظ بشأنه عدم بيان المستفيد والغرض الذي تم من أجله الإيجار.

وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بالصرف للإدارات والوحدات التابعة لها من الباب الثاني وتحميلها على البند دون إحالتها إلى تفويضات مصلحية.

وذكر تقرير المحاسبة أنه تم صرف مبالغ في صورة مكافآت شهرية لأعضاء لجنة 5+5 والمستشارين خصمًا من بند أتعاب ومكافآت غير العاملين إضافة إلى عدم التزام اللجنة بتسوية الحوالات المالية الأخرى.

وأكد الديوان أنه لم يتم الالتزام بالضوابط المحددة بشأن الإيجار إضافة إلى صرف صكوك بأسماء الأشخاص المؤجرين التابعين للوزارة بدلا من إظهار الصك لمالك العقار.