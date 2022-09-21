دومة: أردوغان محتل أرضنا ويقول أنه يريد لها السيادة والرفاه بكل وقاحة

اعتبر مصباح دومة عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “الرفاه والسيادة الليبية من سخرية القدر”.

وقال دومة في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن من سخرية القدر أن “محتل الأرض يريد لها الرفاه والسيادة ويقول ذلك بكل وقاحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وختم موضحًا؛ “نأمل من ممثل ليبيا في هذا المحفل أن يطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وهو من قدم أجداده أرواحهم من أجل خروج المستعمر ، فهل سنقول هذا الشبل من ذاك الأسد.. أم الجمل”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، طالب في كلمته أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ “ضرورة إيقاف كل الحروب وإرساء السلام في ليبيا والتوجه نحو انتخابات عادلة في ليبيا للوصول إلى حكومة وطنية تكتسب شرعيتها من الشعب”.

وزعم أن بلاده “تدعم الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأمل في إجراء الانتخابات لأن هذا ما يريده الشعب الليبي”.

وساهمت تركيا خلال سنوات في تأجيج الفوضى بليبيا عبر دعم حلفائها المتطرفين الإسلاميين والدفع بالمرتزقة في بعض المعارك.