ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والبريطانية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.185 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.16 دينار.

وانخفض سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 206 دنانير مقابل 207 دنانير أمس. وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.