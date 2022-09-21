ديوان المحاسبة: مصروفات وزارة دفاع الدبيبة تجاوز الـ 100 مليون دينار

العنوان-طرابلس

أكد ديوان المحاسبة أن إجمالي مصروفات وزارة الدفاع خلال عام 2021 بلغت 104,999 مليون دينار ليبي.

وقال الديوان في تقريره 2021 أن المراجعة بينت قيام الوزارة بإبرام عقد بشأن إيجار مسكن بمنطقة النوفليين بمبلغ 924 ألف دينار لوحظ بشأنه عدم بيان المستفيد والغرض الذي تم من أجله الإيجار.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بالصرف للإدارات والوحدات التابعة لها من الباب الثاني وتحميلها على البند دون إحالتها إلى تفويضات مصلحية.

كما قامت الوزارة بصرف مبالغ في صورة مكافآت شهرية لأعضاء لجنة 5+5 والمستشارين خصما من بند أتعاب ومكافآت غير العاملين إضافة إلى عدم التزام اللجنة بتسوية الحوالات المالية الأخرى.

وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط المحددة بشأن الإيجار إضافة إلى صرف صكوك بأسماء الأشخاص المؤجرين التابعين للوزارة بدلا من إظهار الصك لمالك العقار.