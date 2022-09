الغويل: المنفي والمنقوش شخصيات هزلية وصلوا لمناصبهم عن طريق تقاسمات جهوية

ليبيا – أكد الباحث الأمريكي حافظ الغويل أن الحديث عن الدور الدولي غير واقعي إطلاقًا، والتدخلات والانقسامات تعكس ضعف الحياة السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لم تتدخل بمزاجها في الأزمة الليبية بل الكثير من الأطراف تذهب لهذه الدول وتدعوها للتدخل.

الغويل قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن ليبيا دولة هزيلة حتى عندما تتعامل مع المجتمع الدولي تتعامل بشخصيات هزيلة والحل في يد الليبيين الذين للآن مستعدين في التفريط بالحل ويذهبون لمخابرات دول أخرى.

وأضاف: “ليبيا دولة عصابات وأغلب المتصارعين هدفهم المال وليس لديهم رؤية سياسية، عندنا عصابات عائلية كالدبيبة وحفتر ومليشيات تسمى الجيش الوطني في المنطقة الشرقية وعصابات داخل الحكومة. الكثير من الدول مصالحها ضد مصالح الدول الأخرى التي تتدخل، الدول أغلبها تريد ألا يستحوذ الطرف الآخر دوليًا على المنقطة”.

كما أردف: “لا آخذ المنفي والمنقوش على محمل الجد إطلاقًا، ولا أعتقد أنهما شخصيات قادرة على فعل الكثير وأنهم شخصيات هزلية وصلوا لمناصب عن طريق تقاسمات جهوية. المهزلة والمذلة والاستجداء بالدول الأخرى أنهم يرضوا على تفكيرك هو نفسه يعكس مستوى المتدني لمن يمثل ليبيا وتكلموا باسمها هذا أمر هزيل. من يمثل ليبيا في الجمعية العمومية هو طاهر السني، لكن ما الذي يستطيع فعله؟ هو مندوب لدولة هزيلة لا يحترمها أحد، المنفي ما وزنه داخل ليبيا؟ والمنقوش كيف دخلت ومن عينها؟”.

ونوّه إلى أن المشكلة هي بالمجتمع الدولي الذي لم يتفق على شيء في تاريخه وهذه الدول مستعدة أن تقبل بأي أمر في سبيل تحقيق مصالحها المختلفة، معتبرًا أنهم يركزون على الانتخابات لأنه لا يوجد طرف واضح يستطيع السيطرة على ليبيا.

