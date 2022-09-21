قائد الجيش الإيطالي يزور مدينتي طرابلس ومصراتة

قالت وكالة نوفا الايطالية، إن قائد الجيش الإيطالي فرانشيسكو باولو فيليوولو، رئيس العمليات المشتركة لهيئة أركان الدفاع، قام بزيارة إلى مدينتي طرابلس ومصراتة.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أنه وبحسب مصادر خاصة بها، فأن “الأجواء ممتازة خلال الاجتماعات التي تناولت على وجه الخصوص إعادة تشكيل التعاون في مصراتة”.

وأضافت الوكالة الإيطالية “تأتي زيارة قائد الجيش الإيطالي بعد الزيارة التي تمت في 16 يونيو الماضي والتي استقبل خلالها الجنرال فيليوولو سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو وقائد البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا الأدميرال بلاتشيدو توريسي”.

وتابعت “على مر السنين، قدم الدفاع الإيطالي، مع البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا، والتي تضم فرقة عمل أبقراط والمستشفى الميداني العسكري في مصراتة، المساعدة والدعم الصحي المنظم على أساس الاحتياجات والمتطلبات من القرب من الشعب الليبي”.

ونشرت في عام 2016 خلال المرحلة الأكثر خطورة من الحرب في ليبيا ضد داعش لتوفير الرعاية الصحية للسكان والجيش الليبيين المشاركين في النزاع، في فترة نشاطه، أجرى الموظفون الإيطاليون، يعملون مستشفى مصراتة الميداني، أكثر من ألف عملية جراحية، كما أجروا العديد من الإسعافات وأكثر من 40 ألف خدمة في العيادات الخارجية.