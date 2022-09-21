الشحومي يعلق على قرار القيب بإيفاد طلب للدراسة في الخارج 

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علق الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي على قرار وزير التعليم العالي عمران القيب الخاص بإيفاد طلبة للدراسة في الخارج وماتضمنه من مخالفات بإيفاد عائلات ضمن القرار.

وقال الشحومي في منشور عبر حسابه على فيسبوك” :”ما قام به وزير التعليم ليس إلا تكرار أن يقوم به رئيس الحكومة”.

وأضاف الخبير الاقتصادي :”هذا الأمر يقوم به كل من يمكنه أن يستخدم سلطاته أو صلاحياته لتقريب رهط من المخلصين له أو لضمان ولاء مجموعة ينتمي لها سواء كانت عسكرية او اجتماعية أو وسيلة لتتحقق مكاسب مادية”.

وتابع الشحومي :”نحن في حاجة إلى مشروع واقعي للعدالة و الإنصاف و الشفافية”.

وكان وزير التعليم العالي عمران القيب أصدر الأيام القليلة الماضية قرار إيفاد لطلبة للدراسة في الخارج وصف بأنه قرار “إيفاد عائلي”.

وتضمن القرار أسماء عدة لأشخاص ينتمون لعائلة واحدة، وصلت إلى 5 أو 6 أفراد رغم تحديد اللائحة أن المستفيدين من التدريب والدراسة في الخارج، هم أبناء الشهداء والمفقودين فقط دون غيرهم.