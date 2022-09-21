الحبيب: لن يقتنع حفتر بدولة ديمقراطية إلا بكسر بندقيته

زعم وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لن يقتنع بدولة ديمقراطية إلا بكسر بندقيته، على حد قوله.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لن يقتنع حفتر بدولة ديمقراطية دستورية مالم تكسر بندقيته”، بحسب وصفه.

وأضاف “لن يتراجع عقيلة عن نصرة حفتر فهم زملاء بيدقة وشركاء سلطة، ولن يجدي أي حوار سياسي وطني ليبي أو قانوني فالأزمة ليست مناظرة بل صراع تسلح وتوحش سلطوي طالما ظل صاحب البندقية المأجورة وتاجر السلطة وبيادق الدول على الطاولة والكراسي”، وفقا لتعبيره.