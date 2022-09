زيدان: طرابلس خارج السيادة الليبية.. وانتشار الميليشيات سبب الفوضى في البلاد

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي فرج زيدان إن طرابلس خارج السيادة الليبية تمامًا، مشيرًا إلى أن انتشار الميليشيات في العاصمة والتي تحولت إلى أدوات تستخدمها تركيا لتحقيق أهدافها في ليبيا، أدى إلى حالة الفوضى التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي.

زيدان وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية”، دعا الليبيين إلى التوحد لقطع الطريق على الأجندات والأطماع الدولية، بهدف فرض الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد.

