دردور: مصاريف أكل الشلافطية” في حكومة الدبيبة فاقت البقرة الحلوب من حيث الكمية

وصف فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، نائب الدبيبة عن الجنوب رمضان بوجناح ووزير الدولة لشؤون المهجرين المستقيل أحمد بوخزام بـ “الشلافطية”

وعلق دردور على مصروفاتهما الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021، قائلًا: “جوعى حكومة الدبيبة أكلوا ناقة الله وسقياها!!”.

وتابع؛ “مصاريف أكلهم فاقت مصاريف البقر الحلوب، من حيث الكمية”.

وأردف دردور؛ “هذا حال الشلافطية يأكل بعد الشبع. والواحد منهم كان غير شبعان من البازين، فأطلقوا لجامه في مطاعم البوفيه المفتوح؛ ولهذا جاءت فواتير أكلهم وما يترتب عليه من نظافتهم أضعاف مضاعفة”.