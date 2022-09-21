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دردور: مصاريف أكل الشلافطية” في حكومة الدبيبة فاقت البقرة الحلوب من حيث الكمية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، نائب الدبيبة عن الجنوب رمضان بوجناح ووزير الدولة لشؤون المهجرين المستقيل أحمد بوخزام بـ “الشلافطية”

وعلق دردور على مصروفاتهما الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021، قائلًا: “جوعى حكومة الدبيبة أكلوا ناقة الله وسقياها!!”.

وتابع؛ “مصاريف أكلهم فاقت مصاريف البقر الحلوب، من حيث الكمية”.

وأردف دردور؛ “هذا حال الشلافطية يأكل بعد الشبع. والواحد منهم كان غير شبعان من البازين، فأطلقوا لجامه في مطاعم البوفيه المفتوح؛ ولهذا جاءت فواتير أكلهم وما يترتب عليه من نظافتهم أضعاف مضاعفة”.

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صحيفة الساعة 24

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