السجين حاتم باكير يصل طرابلس رفقة وكيل «الداخلية»

وصل السجين الليبي حاتم حميدة باكير إلى مطار معيتيقة الدولي، مساء أمس الثلاثاء، رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لواء محمود سعيد.

ويعد باكير آخر أفراد الجالية الليبية التي جرى إجلاؤها بالكامل من أوكرانيا، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

– تسلم سجين ليبي من أوكرانيا وإعادته إلى ليبيا

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، كلف سعيد مهمة استلام السجين وإرجاعه إلى ليبيا.

ووافقت السلطات في كييف على ترحيل باكير بعد شهور من المفاوضات، وفق بيان الداخلية، التي أشارت إلى أن الأخير كان مسجونًا في قضية مشاجرة.

باكير ووكيل وزارة الداخلية.

مسؤولو الداخلية مع باكير في إحدى صالات المطار.