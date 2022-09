فنوش: بإمكان الليبيين استعادة الدولة رغم اختطاف طرابلس من قبل الميليشيات

ليبيا – أكد عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش أنه بإمكان الليبيين استعادة الدولة رغم اختطاف طرابلس من قبل المليشيات، لافتًا إلى أن الانتظار ليس لصالح الشعب الليبي.

فنوش، وفي تصريحاتٍ خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، قال: “لو صحت الإرادة يمكن للنخبة السياسية والاجتماعية في ليبيا أن يعقدوا مؤتمرًا وطنيًا لاستعادة السلطة في ليبيا”.

وتابع فنوش حديثه: “سيطرة الميليشيات على طرابلس، واتّباع العاصمة لتركيا يجب أن لا تكون عقبة في استعادة الدولة والسلطة”، مشيرًا إلى أن أغلب المدن الليبية لا يوجد فيها استعمار اجنبي ولا مليشيات، وأن أغلب الميليشيات متمركزة في العاصمة طرابلس.

فنوش ختم:” إن الليبيين يستطيعون أن يبنوا الدولة في الأماكن والمدن التي لا توجد فيها ميليشيات مسلحة”، مؤكدًا أنه لا يجب الانتظار حتى التخلّص من الميليشيات للبدء في بناء الدولة.

