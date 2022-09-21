الخطابي: تقرير المحاسبة إعلان رسمي لفساد حكومة الدبيبة

الوطن – رصد

قال عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، إن الفساد الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة ليس مفاجئاً، باعتباره مستشرياً في حكومة الدبيبة، حيث كان واضحاً بشكل جلي آخره قرار الإيفاد الذي صدر منذ يومين.

وتساءل الخطابي كيف نريد ممن جاء إلى الحكم ويحاول التشبت بالكرسي عن طريق الرشوة المادية والسياسية أن يكون شفافاً ونزيهاً، معتبراً في الوقت ذاته أن تقرير ديوان المحاسبة هو إعلان رسمي لهذا الفساد فقط وليس كاشفاً للأسرار والخفايا.

واعتبر الخطابي أن ديوان المحاسبة أصبح وكأنه مؤسسة إعلامية تجري تحقيقا صحفيا وتنشره للعامة قبل حتى أن تحيله على مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لم نر تحقيقات وإيقافا للمسؤولين تتناسب مع حجم هذا الفساد الذي أعلن عنه التقرير.