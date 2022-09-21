المغرب: الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا من طرف الليبيين أنفسهم

أكد رئيس حكومة المملكة المغربية عزيز أخنوش، أن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها إلا من طرف الليبيين أنفسهم، ودون تدخل أو جدول أعمال خارجي.

وشدد أخنوش خلال كلمته أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، على مواصلة بلاده لجهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا، بناء على الزخم الإيجابي الذي أحدثه اتفاق الصخيرات ومحادثات بوزنيقة.

ورحبت المملكة المغربية بتعيين عبدالله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم بدولة ليبيا. وأبدت استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.