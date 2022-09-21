الحويج: البطالة في ليبيا هي بطالة مقنعة 

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أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أن البطالة في ليبيا هي بطالة مقنعة والأرقام بالخصوص تحتاج إلى تدقيق.

وأضاف الحويج في لقاء مع الجزيرة مباشر أنهم يطمحون إلى تحقيق التعافي الاقتصادي عبر الاستقرار الأمني والسياسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح وزير الاقتصاد أن الحكومة ضخت استثمارات جديدة في قطاع النفط لتطوير الآبار، وستفتح شراكة كاملة مع الشركات المتخصصة والعالمية نظرا لأن موقع ليبيا أصبح موقعا منافسا مع الاحتياطات الكبيرة للغاز والنفط.

ولفت الحويج إلى أن المنطقة حرة بالكامل لأن الجمارك فيها ضعيفة والسوق مفتوحة أمام القطاع الخاص وبالتالي السلع الموجودة والأسعار أقل من الأسعار الدولية.

وذكر أن هناك رؤية تعتمد على خارطة استثمارية لكل بلدية بحسب أولويات كل منطقة وقد تم التوقيع على 50 مشروعا استثماريا لتنويع الاقتصاد الوطني.