البيوضي: تقرير ديوان المحاسبة يجب أن يفرض التغيير وإنهاء النهب والافتراس للمال العام

ليبيا – علق رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي على تقرير ديوان المحاسبة قائلًا: “من العشر صفحات الأولى من تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 ستكتشف أننا تعرضنا لأكبر عملية بيع وهم وتضليل ودجل في ليبيا منذ فبراير”.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن حكومة الدبيبة نفذت بـ 17 مليارًا مشاريع للتنمية، وهو رقم أكبر بكثير من الجزر والطرق التي تحتفل الحكومة شهريًا بتنفيذها.

وأكد أن تقرير الديوان يجب أن يكون عنوانًا للقادم، ويجب أن يفرض التغيير وإنهاء هذا النهب والافتراس للمال العام، ومحاسبة المسؤولين وملاحقتهم قانونًا في الداخل والخارج، معتبرًا أنه قد تم تفقير الأمة وتجويعها لصالح أفراد وجماعات.

