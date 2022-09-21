المنفي يشيد بدور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا 

أخبارليبيا24

أثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وعدد من المناسبات وخاصة مؤتمري (برلين 1-2).

وأشاد المنفي خلال عقد المستشار الألماني أولاف شولتز، أمس الثلاثاء بنيويورك، اجتماعاً تشاورياً مع القادة الأفارقة على التعاون المشترك بين ألمانيا وأفريقيا، من أجل المساهمة في دعم استقرار ليبيا والإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي.

وتطرق الرئيس، لتحديات الأمن الغذائي في أفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة.

وأشار المنفي إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في عديد الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يساهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في أفريقيا.