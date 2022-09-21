«البيوضي»: رد فعل الدبيبة على تقرير المحاسبة يدعو للاشمئزاز ودليل انفصاله عن الواقع

أكد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن “صدور تقرير ديوان المحاسبة أماط اللثام عن حقائق مفزعة”.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن تقرير ديوان المحاسبة “بين لأي مدى تحول الفساد لأسلوب إدارة”.

وأردف؛ “لكن رد فعل رئيس الحكومة يدعو للاشمئزاز، ودليل انفصال عن الواقع واعتقاد منه بأن الوهم والصريرات قد ينقذانه من هذا العبث”.

وتابع؛ “وما حاول تقديمه بأنه تحقيق وردود عن التقرير والمحاسبة أيضا يطاله شخصيا و بشكل مباشر، فكل ما حدث يقع تحت مسؤوليته ودليل على فشل إدارته للدولة”.

وأكمل البيوضي؛ “والأهم عليه أن يجيب عن أموال الهدايا الفاخرة التي قدمها بأموالنا، نريد أن نعرفهم بالإسم إن كانوا ليبيين أو أجانب، أما رتله العفوي فيمكنه أن يضع قائمة بأسماء ملاك السيارات المدفوع ثمنها من أموالنا أيضا”.

وأشار إلى أنه “في الدول التي تمتلك نخبة واعية تقود حملة منظمة لإسقاط مثل هذه الحكومات شعبيا وتحاكم كل أعضائها وتسترد أموال الأمة، أما نحن فسنبحث عن حكاية جديدة ونشتري الوهم والتآمر مرة أخرى”.

وعقب موضحًا؛ أن “الحل السلمي هو الانتخابات وإنهاء هذا العقد من النهب والإفتراس والتفقير والفوضى والفساد، وإذا استمر التعنت فإن الانتفاض في وجوههم يجب أن يحدث عاجلا غير آجل”.

وختم قائلًا: آن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022″.