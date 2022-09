ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن تقرير ديوان المحاسبة مجرد مادة دسمة للإعلام، لكنه فشل فشلًا ذريعًا كونه إحدى الأدوات التي يستعملها ديوان المحاسبة في مواجهة الفساد ومنعه.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “الدليل أن تقرير ديوان المحاسبة يصدر بشكل سنوي من حوالي عشر سنوات ولم نلاحظ أي تأثير يذكر له في اتجاه منع الفساد أو الحد منه على الأقل”.

Shares

The post الجديد: تقرير ديوان المحاسبة يصدر بشكل سنوي ولم نلاحظ أي تأثير له لمنع الفساد أو الحد منه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية