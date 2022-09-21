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الجديد: تكلفة تقرير المحاسبة اضعاف مضاعفة للجدوى منه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديلاذا كان هدر المال العام دون تحقيق منفعة من وراء ذلك فساد فتقرير ديوان المحاسبة هو احد اشكال هذا الهدر في الأموال وهو احد صور الفساد“.

وأضاف الجديد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نتساءل عن تكلفة هذا التقرير الذي اهدرت لأجل إعداده الملايين في شكل مكافاءات ومرتبات ومزايا وغيرها لأجل اخراجه بهذا الشكل الباهت الذي تعودنا عليه من سنوات مضت، متبعًاعن الجدوى من اعداده، ولو اخذنا بمبدأ مقارنة التكلفة بالعائد لوجدنا أن تكلفة هذا التقرير اضعاف مضاعفة للجدوى منه“.

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الوطن الليبية

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